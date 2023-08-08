تقول ناسا إن التحولات في كتلة الكوكب يمكن أن تتسبب في تسارعه، حيث أنه يشبه في حركته إلى حد ما متزلج على الجليد يدور وأذرعه ممدودة، ثم يسحب أذرعه للداخل.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اكتشف العلماء التحول في سرعة الدوران باستخدام بيانات من مسبار "إنسايت" التابع لناسا، والذي عمل على مدة أربع سنوات حتى نفاد طاقته في ديسمبر الماضي.

ووفقا لبيانات المسبار فإن دوران المريخ يتسارع كل عام بحوالي 4 مللي ثانية.

قال سيباستيان لو مايستر، المؤلف الرئيسي لورقة بحثية توثق النتائج في مجلة "نيتشر"، إن الاختلافات كانت "بضع عشرات من السنتيمترات على مدار عام مريخي، يستغرق الأمر وقتا طويلا جدا والكثير من البيانات لتتراكم قبل أن نتمكن حتى من رؤية هذه الاختلافات".

وأضاف أن "التجربة التاريخية" كانت مجرد غيض من فيض، لا يزال هناك "الكثير لنكشفه" وسيتم التنقيب عن مزيد من المعلومات لسنوات قادمة.