يُستخدَم مصطلح "الخرف" لوصف مجموعة من الأعراض التي تصيب الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية بدرجة تؤثر على ممارسة الحياة اليومية.

الأعراض

وجود مشاكل في التواصل والكلام.

صعوبة في إتمام المهام اليومية.

الارتباك.

وضع الأشياء في أماكن خاطئة ونسيان المكان التي وضعت فيه.

تغيرات في الشخصية فقد يصبح شخصاً عصبياً أو مخيفاً.

تغيرات مزاجية.

فقدان المبادرة.

عرض جديد مرتبط بالخرف

وفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة شيكاغو، يمكن أن يكون الانخفاض الحاد في حاسة الشم لدى الشخص مؤشرا مبكرا على الخرف، حيث تنخفض قدرة الذاكرة على التعرف على الروائح المختلفة.

ويمكن أن تكون هذه النتائج مفيدة لأولئك الذين يراقبون العلامات اليومية للمرض في حياتهم، فعلى سبيل المثال، قد يشير عدم قدرتك على شم رائحة الشامبو أو البلسم أو سائل الاستحمام إلى ضرورة مراجعة طبيبك العام.

قال كبير الباحثين جايانت إم بينتو، أستاذ الجراحة في جامعة شيكاغو: "تقدم هذه الدراسة دليلاً على أن التراجع السريع في حاسة الشم هو مؤشر يجب الانتباه إليه".