تطور الذكاء الاصطناعي إلى درجة أنه بات قادرا على سرقة كلمات المرور الخاصة بالأجهزة والحواسيب، وذلك عبر الاستماع لصوت النقر على لوحة المفاتيح.
كلمات المرور في خطر
- أجرى باحثون بريطانيون من جامعات: درم، وسري، ورويال هولواي دراسة خلصت إلى أن الميكروفونات قادرة على كشف أنماط النقر على لوحة المفاتيح.
- درّب الباحثون أداة للذكاء الاصطناعي عبر النقر على 36 مفتاحا على لوحة مفاتيح الحاسوب "ماك بوك برو 25" لمدة 25 مرة.
- وخلال هذه التجربة، جرت عملية تسجيل الصوت، الذي جرى نقله لاحقا إلى أداة الذكاء الاصطناعي.
- تمكنت الأداة من تحديد نمط معين لكل مفتاح.
- ولإثبات فرضيتهم، وضع الباحثون هاتف آيفون على بعد 17 سم من حاسوب "ماك برو" لتسجيل صوت شخص ينقر على المفاتيح.
- وتمكن الباحثون من استنتاج محتوى الكتابة بدقة بلغت 95 في المئة في هذه التجربة.
- واستعان الباحثون ببرنامج "زووم" لجلب أصوات النقر على مفاتيح حواسيب بعينها، وكانت دقة النتائج 93 في المئة.
- ويقول الدكتور إحسان توريني، من مركز الأمن السيبراني في جامعة سري، إن لكل مفتاح صوت فريد بحيث يساعد في استنتاج ما الذي يجري النقر عليه.