ومع عودة الحياة الطبيعية إثر تخفيف القيود التي فرضت لمواجهة الجائحة، خف الاعتماد كثيرا على التطبيق الذي ظهر قبل سنوات لكن كورونا جعلت الإقبال عليه كبيرا.

بيان "زووم"

وقالت شركة "زووم" في بيان إنها تطبق حاليا نهجا هجينا، يلزم الموظفين الذين يسكنون بالقرب من مكاتب الشركة بالتوجه إليها يومين في الأسبوع.

أضافت "زووم" أن هذه النهج أكثر فعالية بالنسبة إلى أعمالها.

مع ذلك، أكدت أنها ستواصل الاستفادة من التطبيق للحفاظ على التواصل بين الموظفين والفرق المنتشرة لكي تعمل بكفاءة.

اتجاه متزايد