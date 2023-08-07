تفاصيل الاختراق الجديد

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن العلماء الأميركيين في مختبر لورانسليفر مور بولاية كاليفورنيا حصلوا على طاقة صافية للمرة الثانية منذ الاختراق التاريخي للاندماج النووي الذي أعلن في ديسمبر من العام الماضي.

ويسعى العلماء عبر هذه التقنية للوصول إلى مصدر غير محدود وآمن ونظيف للطاقة.

وقالوا إن التجربة الثانية جرت يوم 30 يوليو الماضي، في منشأة مخصصة بولاية فلوريدا، وأنتجت طاقة أكثر من تلك التي أنتجت في ديسمبر الماضي، وهو ما يميز الاختراق الجديد.

وذكر متحدث باسم المختبر بأن التجربة لا تزال تخضع للتحليل.

الاندماج النووي في سطور