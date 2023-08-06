وكتب ماسك، في تغريدة على المنصة:

إذا عوملت بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة، فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية.

لن تكون هناك حدود لتمويل التكاليف.

وأعلن ماسك، أواخر الشهر الماضي، أن عدد المستخدمين الشهريين لإكس وصل إلى "مستوى جديد" ونشر رسما بيانيا أظهر أن العدد تجاوز 540 مليونا.

وجاءت الأرقام في وقت تمر فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتسعى لزيادة إيرادات الإعلانات التي تراجعت.

وغيّر ماسك في يوليو المنصرم شعار الطائر الأزرق الذي اشتهرت به تويتر على مدار 17 عاما ورمز إلى نشر الأفكار حول العالم.

كما عدّل الاسم إلى "إكس" وغير الشعار بما يعكس التركيز على تطوير "تطبيق لكل شيء".