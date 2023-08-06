أصدرت شركة "أبل" الأميركية تحذيرا لمستخدمي آيفون، في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار نظامها الجديد "iOS 17".
"مهلة 30 يوما"
قالت صحيفة "مترو" البريطانية:
- إذا كنت تملك "iPhone 8" أو "X" ، فقد حان الوقت للتخلي عنهما، لأنهما لن يدعما تحديث "iOS 17" القادم.
- تم إصدار هذين الهاتفين في عام 2017، وعادةً ما تتوقف "Apple" عن دعم طرازات آيفون القديمة بعد ست سنوات.
- لن يتمكن مالكو "آيفون 8" و"آيفون إكس" من الحصول على آخر تحديثات البرامج أو الميزات.
- سيفقدون أيضا جميع التحديثات الأمنية الجديدة، مما يجعل الهواتف أكثر عرضة للتهديدات مثل البرامج الضارة والفيروسات.
- من المتوقع أن يتم إصدار iOS 17 في منتصف سبتمبر 2023، مما يعني أن أمام المستخدمين مهلة مدتها نحو 30 يوما.
- تبلغ قيمة الاستبدال في حالة جيدة لجهاز "آيفون إكس" حاليا نحو 190 دولارا، بينما يبلغ سعر "آيفون 8" 90 دولارا و152 دولارا لجهاز "آيفون 8 بلس".
هواتف آيفون ستدعم النظام الجديد
- آيفون XS وآيفون XS ماكس وآيفون XR.
- آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.
- آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس.
- آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.
- آيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس.
- آيفون SE