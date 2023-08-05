وافق مسؤولو الصحة الفيدراليون في الولايات المتحدة على أول حبة دواء تهدف تحديدا إلى علاج الاكتئاب الشديد بعد الولادة، وهي حالة تؤثر على آلاف الأمهات الجدد كل عام.