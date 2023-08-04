بعد شهر على إطلاقها، تكافح "ثريزد" من أجل الإبقاء على المستخدمين الذين انضموا إليها بعشرات الملايين في الأيام الأولى، لكن الأرقام الجديدة تظهر تراجعا هائلا في شعبية المنصة.