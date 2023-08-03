ووفقا للدراسة فإن حوالي 15 بالمئة من أولياء أمور المراهقين، يستخدمون هواتفهم أو أجهزة التواصل الرقمية الأخرى بشكل مستمر تقريبا أثناء المحادثات أو الجلوس لتناول وجبات الطعام أو حتى في الفعاليات العائلية.

وأضاف الخبراء أن عملية التصفح المستمرة على الهواتف تتسبب في عدم التركيز على مشاعر الطرف الآخر أو احتياجاته العاطفية، مما يؤدي حدوث مشكلات كبيرة على أمور بسيطة.

وأكد الخبراء أنه يجب على الأزواج أن يتحدثوا معا بصراحة حول استخدام الهواتف وضرورة تخصيص وقت خاص للتفاعل الواقعي والاستمتاع بوقت جيد معا بعيدا عن التشتت التكنولوجي، من خلال تحقيق التوازن في استخدام الهواتف والتركيز على التواصل الحقيقي.

وفي حديثها حول الموضوع، لبرنامج الصباح على سكاي نيوز عربية، تقول الاستشارية النفسية والاجتماعية كارين إيليا:

• أصبحت الهواتف الذكية تأخذ مساحة كبيرة من حياتنا على حساب العائلة والأولاد.

• خطر الهواتف لا يزال يتغلغل في الأوساط العائلية مما ينتج عنه نتائج سلبية تمتد على المدى الطويل.

• ليست الهواتف الذكية السبب الوحيد بحسب ما أثبتته نتائج الاختبارات والمشاهدات العيادية في الانفصال الثنائي أو الطلاق.

• تتعدد العوامل التي تؤدي إلى الانفصال.

• تعرض العائلات محدودة الدخل إلى تحديات اجتماعية واقتصادية ومالية وبالتالي ظهور مشاكل نفسية.

• الحالة النفسية المتدهورة مع إدمان الهواتف الذكية يزيد في تدهور العلاقات الأسرية.

• تجاهل الشريك أثناء إدمانه للهاتف الذكي ملاحظات الطرف الآخر والتجمعات العائلية من شأنه أن يسهم في التفكك العائلي.

• تعطل المحادثة بين الزوجين، بسبب الهواتف الذكية وزيادة المسافة الفاصلة بين الزوجين.

كيف يمكن تدارك الأمر قبل انهيار العلاقات الأسرية؟

• الإرادة هي مفتاح النجاح في إنقاذ الحياة الزوجية والأسرية.

• الاتفاق بين الطرفين على تحديد أوقات معينة لاستعمال الهواتف الذكية.

• إيجاد حلول بسيطة وسلسة لتذكير الطرف الآخر بأهمية العلاقات الأسرية.

• محاولة أحد الطرفين إخراج الطرف الآخر من حالة الإدمان على الهواتف الذكية وإعادة دمجه داخل إطار العائلة.