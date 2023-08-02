وقال الخبراء إن لسعة السمكة السامة يمكن أن تسبب ألما يشبه ألم الولادة.

عادة ما تبلغ هذه الحوادث ذروتها مع ازدحام الشواطئ خلال العطلات المدرسية، ومع توقع أن يكون شهر أغسطس أكثر دفئا من شهر يوليو، حثت السلطات البريطانيين على توخي الحذر.

وقال متحدث باسم خفر السواحل إن "علاج اللسعات هو غمر العضو المصاب بالماء الساخن وينصح باستخدام مسكنات الألم".

وغالبا ما تبدأ أعلى درجات الألم بعد 30 دقيقة من اللسعة مع شعور بالتورم والحكة والخدر والصداع والقيء ومشاكل في التنفس وخفقان القلب وانخفاض ضغط الدم.

وعادة ما يتم العثور على هذه الأسماك عند المد ويمكن أن تكون في أي مكان على الشاطئ.

ويبلغ طولها 3-5 بوصات فقط، وتبدو مموهة تحت الرمال، ومن الصعب اكتشافها.

وقد وصفت هذه المخلوقات بأنها "أربع بوصات من السوء".