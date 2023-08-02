لا يقتصر دور أزرار التحكم بالصوت في هواتف آيفون على تلك المهمة فقط بل يتعداها ليشمل مهام أخرى مثل التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو.
التقاط الصور والفيديو
- افتح الكاميرا، واضغط على أي من زري التحكم بالصوت، ستتمكن من التقاط صورة شخصية.
- للفيديو، غير وضع الكاميرا للفيديو واضغط كذلك على أي من زري الصوت، سيبدأ هاتفك بالتسجيل.
إرسال رسائل استغاثة
- يمكن للمستخدمين إرسال رسالة استغاثة من خلال الضغط باستمرار على زر الطاقة وأحد أزرار الصوت.
- سيؤدي هذا إلى إرسال النص إلى خدمات الطوارئ وأي جهات اتصال وصفتها سابقا بأنها حالة طوارئ.
إطفاء المنبه
- عندما يرن المنبه، يمكنك الضغط على أي من زري مستوى الصوت لغفوة المنبه وجعله يصدر صوتا مرة أخرى بعد تسع دقائق.
إعادة تشغيل الهاتف
- ابدأ بالضغط على زر رفع الصوت، ثم اتركه، ثم افعل الشيء نفسه باستخدام زر خفض الصوت.
كتم صوت المكالمة الواردة
- سيؤدي الضغط على أي من زري مستوى الصوت إلى إسكات المكالمات العادية الواردة، كما سيوقف الاهتزازات إذا كان هاتفك في وضع الاهتزاز.