وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن هذه الميزة موجودة بشكل تجريبي على عدد محدود من الفيديوهات في "يوتيوب" ومخصصة للعدد محدود من المستخدمين.

المزايا والفكرة من الميزة الجديدة

يأمل "يوتيوب" بأن تساعد الميزة الجديدة المشاهدين على تحديد المحتوى الذي يريدون أن يشاهدوه.

تظهر خلاصات الفيديوهات لعدد محدود من المستخدمين حاليا باللغة الإنجليزية فقط.