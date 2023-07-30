في الحقيقة إن توابع هذه الفضيحة مستمرة حتى اليوم، وستتيح لملايين المستخدمين الحصول على تعويضات من "الموقع الأزرق"، بعد إدانته بانتهاك خصوصياتهم.

تفاصيل الفضيحة

عام 2018 أقر "فيسبوك" بأن شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتيكا" حصلت بطريقة غير مشروعة على معلومات شخصية لنحو 87 مليون مستخدم في المنصة.

كانت الشركة تعمل مع الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2016.

عام 2022، وافقت شركة "ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك"، على دفع تعويضات قدرها 725 مليون دولار لتسوية قضية انتهاك الخصوصية.

تعويضات للمستخدمين