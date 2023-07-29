وقال استشاري الأمراض الجلدية فراس النعيمي، لصحيفة "صن" البريطانية: "يحدث التقرن الشعري عندما تنسد بصيلات الشعر مما يتسبب في ظهور قشور وانتفاخات".

وأضاف: "يمكن أن يكون وراثيا، وغالبا ما يكون مرتبطا بأشخاص مصابين بالإكزيما أو الربو".

وبحسب النعيمي، هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تقليل المظهر غير المحبب للجلد، منها:

استخدم مُطرّيات الجلد

يعتبر الفازلين إحدى الحلول المناسبة للمشكلة وغير المكلفة، حيث إنه يساعد على تنعيم الجلد المتقشر.

استخدام المقشرات الخفيفة

يمكنك التخلص من الخلايا الميتة وإزالة بصيلات الشعر بلطف باستخدام مقشر خفيف.

لكن هذا الحل بحسب النعيمي يعتبر مؤقتا.

إزالة الشعر بالليزر