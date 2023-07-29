ولضمان أمنها المائي، توجهت الجزائر نحو تحلية مياه البحر، حيث أطلقت مخططا عاجلا لإنشاء محطات تحلية، بُغية تزويد أكثر من 40 في المئة من السكان بالمياه، فضلا عن سد احتياجات القطاع الزراعي.

في ظل هذه الخطوة، ما مدى قدرة هذه التقنية على سد احتياجات الجزائر من المياه ومعالجة آثار التغير المناخي؟

جوابا على هذا السؤال، يقول الخبير في شؤون البيئة عبد القادر سليماني في حديثه لبرنامج "رادار" على قناة "سكاي نيوز عربية":