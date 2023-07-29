وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الخاصية الجديدة يجري حاليا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل "الدردشات" أفضل.

ماذا قالت شركة "واتساب"؟

ذكرت "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، في منشور على مدونتها:

غيّرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك.

يسرنا انطلاقا من هذه الخاصية، طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة.

يمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟