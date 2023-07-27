وأكدت الأرصاد الجوية المصرية أن القاهرة ومحافظات الوجه البحري وصلت فيهم درجات الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة مئوية، بينما وصلت في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء إلى 45 درجة مئوية.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إيمان شاكر، أن تأثير الموجة الحارة لازال مستمراً في مصر اليوم بتسجيل أعلى ارتفاعات في درجات الحرارة، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من السبت بمعدل محسوس.

وتابعت "شاكر" في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ ارتفاعات درجات الحرارة يصاحبها أيضاً ارتفاعات في نسب الرطوبة على كافة محافظات الجمهورية.

وقدّمت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عدداً من النصائح للمواطنين تمثّلت في:

تناول السوائل الباردة والمياه بكثرة على مدار اليوم.

ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وذات الألوان الفاتحة.

عدم التعرّض المباشر لأشعة الشمس وخاصة ساعة الذروة من الساعة ١٢ ظهراً وحتى الرابعة عصراً.

وأوضحت شاكر في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "بداية من السبت ستحدث انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة تصل إلى 4 درجات مئوية، حيث ستسجّل القاهرة الكبرى نحو 36 درجة مئوية، بينما ستصل في جنوب البلاد إلى 40 درجة مئوية".

وأردفت: "ارتفاعات الرطوبة الكبيرة تعطي الشعور دائماً للمواطنين بأن درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي، كما أن هناك شبورة تتكون في الصباح الباكر على مناطق الدلتا والوجه البحري، ولكنها تنتهي في السادسة صباحاً تقريباً ولا تؤثر على حركة المرور والسيارات".