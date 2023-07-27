فهل تساءلت يومًا من أين أتت هذه التسميات؟

حضارات كثيرة أطلقت تسمياتها الخاصة على الكواكب التي اكتشفها علماؤها، لكن التسميات الحالية جاءت بمعظمها من الميثولوجيا اليونانية والرومانية.

التسميات الرومانية أو اليونانية انطلقت في الأغلب من نية هاتين الحضارتين في تكريم آلهتهم.

لكن ثمة نظريات تعتقد أن اليونانيين والرومان اعتقدوا بأن الكواكب نفسها هي الآلهة تسير في السماء.

واللافت أن بعض الكواكب اكتشف في مراحل ما بعد الحضارات القديمة، لكن دأب العلماء على إطلاق التسميات اللاتينية على هذه الأجرام السماوية اتساقًا مع التسميات القديمة.

عطارد: هو أقرب الكواكب إلى الشمس، وسُمي على اسم إله التجارة والسرعة عند الرومان.

أما بلوتو فتم اكتشافه في عام 1930، وسُمي على اسم إله العالم السفلي في الأساطير الإغريقية. ولكن في عام 2006، صنفه الاتحاد الفلكي الدولي على أنه كوكب قزم، وذلك لأنه لا يلبي معايير الكوكب من حيث حجمه وشكل مداره.