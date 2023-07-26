وستتيح هذه الخاصية لمستخدمي تيك توك الاختيار بين مجموعة متنوعة من الخلفيات لمنشوراتهم النصية التي يمكن أن تضم وسوما، فضلا عن إمكانية إضافة الإشارة لمستخدمين آخرين.

وأفاد موقع "ذا فيرج" المهتم بأخبار التكنولوجيا بأن منشورات تيك توك الجديدة، التي تشبه خاصية ستوريز على إنستغرام، لها حد أقصى 1000 حرف.

كما أطلق مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، "ثريدز"، وهو تطبيق نصي آخر يمكن أن يشكل تهديدا لتويتر.

وغير ماسك اسم تويتر إلى "إكس" وأزال شعار الطائر الأزرق، في محاولة منه لإنشاء "تطبيق لكل شيء".