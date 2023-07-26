وتعذر على مركز التحكم بالمهمات الفضائية إرسال أوامر إلى المحطة والتحدث مع رواد الفضاء السبعة الموجودين في المدار، بشكل مؤقت.

وحدث انقطاع التيار الكهربائي بينما كانت أعمال التحديث جارية في المبنى، بمركز جونسون للفضاء في هيوستن.

تصريحات مدير برنامج محطة الفضاء جويل مونتلبانو:

- رواد الفضاء أو المحطة لم يتعرضوا لأي مشكلة على الإطلاق، وأنظمة التحكم الاحتياطية تولت العمل في غضون 90 دقيقة.

- تم إخطار الطاقم بالمشكلة من خلال أنظمة الاتصالات الروسية، في غضون 20 دقيقة من الانقطاع.

- هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها "ناسا" إلى تشغيل أنظمة الدعم الاحتياطي هذه للتحكم.

- "ناسا" تأمل في حل المشكلة والعودة إلى العمليات الطبيعية بنهاية اليوم.

وتحتفظ "ناسا" بمركز تحكم احتياطي على بعد أميال من هيوستن، في حالة حدوث إعصار أو كارثة أخرى تتطلب عمليات الإجلاء.

لكن في حالة الثلاثاء، ظل مراقبو الرحلات في مركز التحكم بالمهمات الفضائية في موقعهم، لأن المصابيح وأجهزة التكييف ظلت تعمل.