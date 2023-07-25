أعلن موقع تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" إطلاق ميزة تتيح للمستخدمين نشر محتوى يقوم على النص فقط، في أحدث خطوة من جانب منصات التواصل للاستفادة من الراغبين في الحصول على بديل لـ"تويتر" الذي غيّر اسمه إلى "إكس".