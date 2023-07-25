اعتبر خبراء في مجال التسويق أن إقدام الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على تغيير اسم وشعار موقع التدوين المصغر "تويتر"، كارثة وانتحارا، وفي حد أدنى أنه لن يحل المشكلات الملحّة، لكن البعض أشاد بالخطوة.