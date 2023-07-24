مع تزايد اندلاع حرائق الغابات في أوروبا وحول العالم، على وقع ظاهرة الاحتباس الحراري، تشهد اليونان منذ أسبوع حرائق خانقة وأدخنة سامة حولت أجمل بقاعها وأحد أكثر الوجهات السياحية اليونانية والأوروبية جذبا وشهرة، جزيرة رودس، إلى جحيم لا يطاق.