والبطاطس ليست المكون الوحيد الذي استخدمه الباحثون لبناء "الخرسانة" إنما أضافوا إليها الدم والبصاق والدموع.

كيف تم تصميم الخرسانة؟

يعمل النشا عمل الغراء، ويمكن لكيس واحد بوزن 25 كيلوغراما من البطاطس المجففة أن يصنع ما يقرب من 213 طوبة، علما أن المنزل العادي يحتاج إلى 7500 طوبة.

قال الباحث الرئيسي آليد روبرتس: "كنا نطور حرير العنكبوت الاصطناعي كغراء ومادة رابطة، لكننا وجدنا بالصدفة أن بروتينا في الدم يعمل بشكل أفضل".

أضاف: "يحتوي البصاق على إنزيم نشط يسمى الأميلاز، وهو قادر على تحليل النشا إلى سلاسل أقصر وبالتالي تحولها إلى غراء أفضل".

ويبدو أن النشاء هو الحل، مع الأدلة التي تم العثور عليها حول استخدام غراء نشا الأرز اللزج في بناء سور الصين العظيم، فلماذا لا تستخدمه في الطوب الفضائي؟

قال روبرتس: "نظرا لأننا سننتج النشا كغذاء لرواد الفضاء في كلتا الحالتين، فلن تحتاج StarCrete إلى أي تقنية أو معدات إضافية. وهذا يبسط المهمة ويجعلها أرخص وأكثر جدوى".

أهمية الاكتشاف للبيئة