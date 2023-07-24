غيّر موقع التدوين المصغر "تويتر"، الاثنين، اسمه وصورته على الحساب الرسمي من العصفور إلى الحرف "X"، كما وضع مالكه، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك الشعار الجديد على صورة حسابه الرسمي.