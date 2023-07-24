أصيبت سيدة بريطانية تدعى، مرسيدس كريستنسن، 52 عاما بمرض الورم العصبي الليفي من النوع الأول، ما أدى لظهور الكتل على وجهها وسبب لها حالة نفسية مضطربة خوفا من رأي الناس بشكلها الغريب الجديد.