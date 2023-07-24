ويعرف "البوراكس" باسم بورات الصوديوم أو رباعي بورات الصوديوم أو ثنائي صوديوم رباعي البورات، وهو ملح لحمض "البوريك".

أضرار "البوراكس"

• "البوراكس" محظور في المنتجات الغذائية الأميركية.

• يستخدم منظفات الغسيل ومواد التنظيف.

• وفق مراكز مكافحة السموم الأميركية، فإن تناول "البوراكس" يسبب تهيج المعدة، ولا يزال السموم من الجسم.

• يسبب تناوله فقر الدم.

• بحسب للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، فقد ارتبط "البوراكس" بالتسبب بالغثيان والإسهال والتشنجات وانهيار الأوعية الدموية.

• نفت الدكتورة كيلي جونسون أربور في حديث شبكة "إن بي سي نيوز"، أن يساعد تناول "البوراكس" في الحد من الالتهابات أو الإجهاد التأكسدي.

• هناك دراسات تقول إن "البوراكس" يزيد من خطر الإصابة بالسرطان ويضعف الخصوبة.