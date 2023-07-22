هذه النسخة ستكون تجريبية عدة أشهر قبل طرحها بشكل دائم، وفقا لما ذكر موقع Techcrunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وستكون تجريبية لعدة أشهر قبل طرحها بشكل دائم، ومما تقدمه من مزايا:

يمكن لمرتدي الساعات إجراء المحادثات والرد على الرسائل النصية والصوتية، مع استخدام الرموز التعبيرية، وتلقي المكالمات الخاصة بالتطبيق.

سيوفر التطبيق خاصية الردود السريعة على الرسائل، من دون أن يكون الهاتف الذكي قريبا من الساعة.

"ميتا" تسبق "آبل"

خبير التكنولوجيا والمعلومات، إسلام غانم، يعتبر الإصدار الجديد خطوة متوقعة من شركة "ميتا" التي يديرها مارك زوكربيرغ.

يُرجع ذلك إلى رغبة زوكربيرغ في منافسة ساعات "آبل" الذكية العاملة بنظام "واتش أو إس"، ليجعل الأشخاص يتوجهون إلى شراء الساعات الخاصة بنظام "وير أو إس 3".

لكن لينجح زوكربيرغ في تلك الخطوة، يجب أن يوفر للمستخدمين مميزات كثيرة تغنيهم عن ساعات "آبل" الذكية، وتجذبهم للنسخة الجديدة.

في هذا، اعتبر أن المزايا المذكورة أعلاه التي توفرها ساعات "ميتا"، العاملة بنظام "وير أو إس 3"، مثل إجراء المحادثات والرد على الرسائل وغيرها، ستجعل من "المحتمل توجه كثيرين لشراء هذه الساعات".

ساعات "آبل" الذكية العاملة بنظام "واتش أو أس" ليس بها تطبيق "واتساب" مستقل، ولذا لا تقدم مزايا إرسال الرسائل وإجراء المكالمات عبر التطبيق، وإن كانت توفر مشاهدة الرسائل الواردة والرد عليها بتفعيل إعدادات في هاتف "آيفون" المرتبط بها.