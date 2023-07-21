يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أكثر الحالات المرضية شيوعا، والتي يتم علاجها عن طريق المداومة على تناول أقراص الدواء بشكل يومي.
ثورة في عالم العلاج
- طورت شركة "Alnylam" ومقرها الولايات المتحدة، حقنة جديدة تدعى "زيليبيسيران" zilebesiran وذلك كبديل عن الحاجة لتناول الأقراص الدوائية بشكل يومي.
- أجرى فريق دولي تجارب سريرية في أربعة مواقع بالمملكة المتحدة.
- قاموا بتجنيد 107 مرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم للمشاركة.
- وكشف التحليل أن المرضى الذين تم إعطاؤهم "زيليبيسيران" شهدوا انخفاضا كبيرا في ضغط الدم الانقباضي على مدى اليوم.
كيف يعمل الدواء الجديد؟
- يعمل الدواء عن طريق منع إنتاج الأنجيوتنسين، وهو هرمون في الجسم يضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
رأي الخبراء
- قال البروفيسور ديفيد ويب، الذي قاد التجربة في موقع إدنبرة: "هذا تطور كبير، يؤدي هذا النهج الجديد إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، يستمر لمدة 6 أشهر تقريبا بعد حقنة واحدة".
- "هذا أمر جيد لأنه يساعد في تجنب صعوبة الالتزام بالعلاج بشكل يومي".