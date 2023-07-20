بنوك افتراضية وتقنيات ذكاء اصطناعي، تلك توليفة تبدو أقرب للخيال، ولكن حسب دراسة أجرتها McKinsey أكدت فيها أهمية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحقيق النجاح طويل الأمد للبنوك الافتراضية، ولكن ما هي تلك البنوك يا ترى؟.
"Neobanks".. مصطلح بدى يطرأ كثيرا على مسامعنا، وارتبط بالبنوك التي لا تمتلك أي فروع على أرض الواقع وإنما تقدم خدماتها فقط عبر الإنترنت.
وأشارت الدراسة إلى أن استفادة هذه المؤسسات المالية الناشئة من التكنولوجيا المتطورة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام ونجاح متفرد في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، إذ تتمتع البنوك الافتراضية بقدرة هائلة على التكيُّف مع التطورات التكنولوجية الجديدة، مما يجعلها تنافسية عن البنوك التقليدية في التواصل مع عملائها بشكل أسرع وأكثر دقة.
ووفقًا للدراسة أيضا يعد الذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التي تساعد تلك البنوك على توفير تجربة مصرفية أكثر تطورًا وأمانًا للعملاء، فالقدرة على تحليل البيانات الكبيرة، تسمح لهذه البنوك بتحديد احتياجات العملاء وتقديم الخدمات المالية المناسبة لهم بشكل مبتكر وفقا لسلوكياتهم المالية>
وستتمكن أيضا من الاستفادة المثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتكون متأهبة للتحديات المستقبلية التي ستحقق النجاح الدائم في عالم المصارف الرقمية.
من ناحيته، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال خلال حديثه لبرنامج الصباح على سكاي نيوز عربية:
- مع غزو الذكاء الاصطناعي لحياتنا أصبحت البنوك الرقمية حقيقة لا مناص منها.
- تعد التكنولوجيا المالية عنصرا من عناصر التطور التكنولوجي.
- امتزاج التكنولوجيا المالية مع الذكاء الاصطناعي حتّم ظهور البنوك الرقمية.
- مساهمة جائحة كورونا في الدفع بقوة لتمركز وتواجد البنوك الرقمية.
- أصبحت البنوك التجارية اليوم تُجاري التطور التكنولوجي والرقمي من خلال تقديم تطبيقات ومنصات تقدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
- البنوك الرقمية هي بنوك تقدم كافة الخدمات لكن عبر الإنترنت.
- أوجه الاختلاف بين البنوك التقليدية أو التجارية والبنوك الرقمية يكمن في التواجد المادي للعميل عكس البنوك الرقمية والتعامل مع عقل افتراضي أثناء المعاملات.
- رغم المنافسة المحتدمة بين البنوك التقليدية والبنوك الرقمية إلا أن البنوك التقليدية ستحافظ على مكانتها وستقوم بتطوير خدماتها.
- تتسع قاعدة عملاء البنوك الرقمية تدريجيا خاصة أمام الخدمات المميزة التي تقدمها لهم.
- يقدم الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات البنوك الرقمية خدمة شات بوت Chat Bot وهي منصة للتخاطب من شأنها تيسير التواصل.
- المصارف الرقمية ستكون خاضعة لسلطة الرقيب النقدي أي البنك المركزي لكل دولة.
- وضع هذه البنوك تحت الرقابة لتفادي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقديم تقارير مستمرة حول التعاملات لديها.
- يتم بناء الثقة بين العميل والبنوك الرقمية بشكل تدريجي من خلال التطور التكنولوجي المتواصل ومن خلال نوع وطبيعة الخدمات التي تقدمها هذه البنوك.