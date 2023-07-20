وقالت الدراسة التي أجراها باحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية، إن تناول وجبة الفطور بعد الساعة 9 صباحا، يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 59 في المئة، مقارنة بأولئك الذين يأكلون هذه الوجبة قبل الساعة 8 صباحا.

ووفق الباحثة في المعهد الإسباني والمؤلفة الرئيسية للدراسة، آنا بالومار كروس، فإن "توقيت وجبة الفطور يلعب دورا رئيسيا في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، والتحكم في الغلوكوز والدهون، لكن القليل من الدراسات قد بحثت في العلاقة بين توقيت الوجبة أو الصيام، ومرض السكري من النوع الثاني".

وقامت الدراسة على استبيان شارك فيه 100 ألف شخص، سجلوا ما أكلوه وشربوه على مدار 24 ساعة في ثلاثة أيام غير متتالية، بالإضافة إلى توقيت تلك الوجبات، ومن ثم تم حساب متوسط السجلات الغذائية لأول عامين من المتابعة، وتقييم صحة كل شخص على مدار السنوات التالية (متوسط 7 سنوات).

وتم تشخيص 963 حالة جديدة من مرض السكري من النوع الثاني خلال الدراسة، وظهر الخطر الملحوظ للإصابة بالمرض أعلى بشكل ملحوظ بين أولئك الذين كانوا يتناولون وجبة الفطور بانتظام بعد الساعة 9 صباحا.

ولخصت كروس نتائج الدراسة التي نشرت في "المجلة الدولية لعلم الأوبئة" قائلة: "تشير نتائجنا إلى أن تناول الوجبة الأولى قبل الساعة 8 صباحا، والوجبة الأخيرة قبل الساعة 7 مساء، قد يساعد في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".

ماذا عن الوجبات الأخرى؟

• لاحظ الباحثون أيضا أن تناول العشاء في وقت متأخر (بعد الساعة 10 مساء) يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

• تناول الطعام بشكل متكرر (حوالي 5 مرات يوميا) له علاقة بانخفاض معدل الإصابة بالمرض.

• كان الصيام المطول مفيدا إذا تضمن النظام الغذائي تناول وجبة فطور مبكرة (قبل الساعة 8 صباحا) وعشاءً مبكرا.