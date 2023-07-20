وكانت تقارير تقنية ومستخدمون قد أفادوا بوجود خلل في تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية، فجر اليوم الخميس.

ووفق التقارير، فإن التطبيق كان لا يتيح إرسال الرسائل بسهولة، كما أنه لم يكن يعمل على الكمبيوتر أيضا.

وأشار موقع Down Detector المتخصص برصد الانقطاعات التي تشهدها المواقع الإلكترونية والتطبيقات، إلى أن عددا كبير من المستخدمين من دول عديدة أبلغوا عن المشكلة في "واتساب".

وقالت خدمة "واتساب" عبر حسابها على "تويتر": "نحن نعمل بسرعة لحل مشكلة الاتصال مع تطبيق واتساب وسنقوم بإطلاعكم على آخر المستجدات في أقرب وقت ممكن".