وحذرت استشارية طب وجراحة العيون وجراحة التجميل، إليزابيث هوكس، من أن "الكثير منا يرتكبون خطأ بسيطا يمكن أن يضر الجلد الرقيق للغاية تحت أعيننا، وقد يجعلنا نبدو أكبر سنا".

وأوضحت هوكس أنه "من الضروري عدم فرك منطقة أسفل العين أو الضغط عليها كثيرا"، قائلة: "بدلا من ذلك، يجب أن نضغط ببساطة على عينينا بالقطن المبتل بمنتج إزالة المكياج".

وأضافت: "بالنسبة للجفن العلوي، اغمضي عينيك واضغطي بقطعة القطن عليها بيد واحدة.. استمري في الضغط ثم امسحي برفق. قد تضطرين إلى القيام بذلك مرة أخرى".

ولفتت إلى أنه بالنسبة للجفن السفلي، فيجب "النظر للأعلى وفعل الشيء نفسه"، موضحة أنه "عادة ما تتم إزالة المكياج من تلك المنطقة بسهولة".

ونظرا لأن الماسكارا من أكثر أنواع مستحضرات التجميل صعوبة لدى إزالتها، فإن هوكس نصحت بالابتعاد عن الماسكارا المقاومة للماء.

كما نصحت الطبيبة بأن يكون هناك "يومين خاليين من الماسكارا في الأسبوع، للحد من مقدار الوقت الذي تقضيه المرأة في إزالتها وبالتالي لمس المنطقة".

وأوضحت السبب في ذلك بالقول: "بشرة الجفن فريدة من نوعها، فهي تختلف عن بقية وجهنا ونعلم ذلك من الدراسات السريرية، كونها تفتقر إلى الطبقة السفلية من الدهون، لذا فهي تحتاج إلى رعاية خاصة".

وتابعت: "أيضا، العضلات التي تقع تحتها هي عضلة نشطة للغاية، لأنها مسؤولة عن حركة الجفون، التي تصل إلى حوالي 15 ألف مرة في اليوم. إنها عرضة للكثير من التوتر"، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

نصائح للحفاظ على "شباب" العينين

ولا يقتصر الحرص، على إزالة المكياج من منطقة العين، إذ أكدت هوكس على أن المرأة بحاجة إلى توخي مزيد من الحذر عند وضع كريم العين قبل النوم.

ونصحت باستخدام "إصبع البنصر" عند وضع كريم منطقة العين، للتأكد من عدم الضغط بقوة على المنطقة، داعية إلى "النقر" على كل من الجفن العلوي والسفلي" عند وضع المنتج.

كما شددت الخبيرة على أهمية وضع واقي شمس على الجفن العلوي والسفلي، قائلة: "يؤدي ذلك إلى إبطاء الشيخوخة الحماية من سرطان الجلد".

وأشارت أيضا إلى أهمية ارتداء النظارات الشمسية.

نصحت كذلك باستخدام كريم لمنطقة العين يحتوي على مادة "الريتينول"، مشيرة إلى أن "كريم الوجه قد يكون قويا بعض الشيء على تلك المنطقة".

ونوهت هوكس إلى أن هذه النصائح مهمة لمن هن فوق سن الثلاثين.