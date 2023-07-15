لكن يبدو أن الأمور لا تسير وفقما يتمنى زوكربيرغ، إذ إن التفاعل على "ثريدز" انخفض بشكل كبير.

وفي التفاصيل، أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري الأميركي بأن عدد مرات تحميل التطبيق على الهواتف الذكية وصل إلى 150 مليونا.

وحافظ التطبيق على نحو 100 مليون مستخدم أسبوعيا، وفقا لبيانات شركة "Data.ai" المتخصصة في الأبحاث والتحليلات.

وقال المسؤول البارز في الشركة، رادني نيلسون، إن نمو "ثريدز" غير مسبوق، ووصف عملية تحميل التطبيق أكثر من 150 مليون مرة على الهواتف الذكية بالأمر "المذهل".

وبهذه الأرقام، أصبح التطبيق الذي تملكه شركة "ميتا" أسرع نموا بخمس مرات مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل باسم تطبيق لعبة الواقع المعزز "Pokémon Go".

واستغرق الأمر من تطبيق اللعبة نحو 3 أشهر لكي تصل إلى رقم 150 مليون عملية تحميل.

وجاء هذا الإنجاز لـ"ثريدز" رغم أنه لا يعمل حاليا في دول الاتحاد الأوروبي، بسبب قواعد الاتحاد الصارمة بشأن الخصوصية.

الخبر السيء

ولم تكن الأيام الأولى لـ"ثريدز" كلها وردية، إذ شهد انخفاضا في عدد المستخدمين النشطين يوميا، فضلا عن انخفاض الوقت الذي يمضيه المستخدمون على التطبيق.

وذكر موقعا "سنسور تاور" SensorTower و"سيميلار ويب" SimilarWeb، المتخصصان في التحليل، أنهما رصدا انخفاضا في نمو قاعدة المستخدمين وتفاعلهم مع التطبيق.

وقال المدير العام في "سنسور تاور"، أنتوني بارتولاتشي، إن الأيام الثلاثة الأولى لـ"ثريدز" كانت مميزة.

لكن هذا الأمر لم يستمر، إذ رصد الموقع انخفاضا كبيرا في تفاعل المستخدمين، فعلى سبيل المثال، انخفض عدد المستخدمين النشطين بنسبة 20 في المئة الثلاثاء والأربعاء، مقارنة بالسبت الذي سبقهما.

ولفت إلى أن الوقت الذي أنفقه المستخدمون انخفض بنسبة 50 في المئة من 20 دقيقة إلى 10 دقائق فقط.