ويطلق على التحديث الجديد في "أبل"iOS 16.5.1 (c).

وقالت الشركة إن تحديث الاستجابة السريعة الأمنية يقدم إصلاحات أمنية وينصح أن ينجزه كل المستخدمين.

ولم توضح الشركة ما هي المشكلات الأمنية التي يعالجها التحديث الجديد.

وكانت "أبل" قد أطلقت هذا التحديث، الاثنين، لكن سرعان ما سحبته بعدما اكتشفت أنه يسبب مشكلات في متصفح "سفاري" إذ لم يعد يدعم مواقع مثل "فيسبوك "و"إنستغرام".

ولحسن الحظ، جرى حل المشكلة التقنية.

وفي الواقع يعد التحديث الجديد نوعا مصغرا مقارنة بالتحديثات السابقة.

ولتنفيذ التحديث، على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم عام ثم صفحة (Software Update) ومن هناك يمكن

تحميل التحديث.

ويأتي التحديث قبيل التحديث الكبير المرتقب في أجهزة "أبل" iOS 17 ، المتوقع في الخريف المقبل، ويتوقع أن يتضمن مزايا جديدة،

بما في ذلك تعزيز أمن المتصفح "سفاري"، وإجراءات جديدة لحماية الأطفال.