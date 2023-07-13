ذكرت الشركة أيضا أنها ستضيف المزيد من الميزات إلى التطبيق حيث تسعى جاهدة لمواكبة منافستها مايكروسوفت، التي تستخدم تطبيق (تشات جي بي تي) الشهير، ضمن سباق لتطوير الذكاء الاصطناعي المحوري للاستخدام التجاري.

وفي فبراير الماضي، أطلقت غوغل تطبيق تشات بوت بارد ، لكنها أجلت طرحه المخطط له الشهر الماضي بالاتحاد الأوروبي، حيث فحص المنظمون ما إذا كانت الخدمة تمتثل لقواعد الخصوصية الصارمة للكتلة.

ونقلت أسوشيتد برس عن غوغل قولها "تواصلنا بشكل استباقي مع الخبراء وواضعي السياسات ومنظمي الخصوصية".

قالت لجنة حماية البيانات في إيرلندا، وهي هيئة مراقبة الخصوصية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، إنها أرسلت إلى غوغل قائمة مفصلة بالأسئلة التي تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأنها. نتيجة لذلك، أوقفت غوغل إطلاق التطبيق مؤقتا وأجرت عددا من التغييرات قبل إطلاقه أوروبيا يوم الخميس بهدف زيادة الشفافية وإجراء تغييرات في الضوابط للمستخدمين.

ذكرت غوغل تفاصيل بشأن التحسينات في منشور مدونة، والذي ينص على أنه يمكن الآن استخدام تطبيق تشات بوت بارد بأكثر من 40 لغة، من بينها العربية والصينية والألمانية والهندية والإسبانية.

يستطيع المستخدمون أيضا تخصيص نغمة وأسلوب ردود، وقالت غوغل "هذا مفيد إذا كنت تريد سماع النطق الصحيح للكلمة أو الاستماع إلى قصيدة أو نص."