وبدأت التقارير تتوارد إلى موقع "downdetector" الذي يتتبع الأعطال في المنصات الرقمية الشهيرة حول العالم، الأربعاء، وظلت مستمرة حتى صباح الخميس وإن بوتيرة أقل.

وسجلت الأعطال في دول عديدة مثل الهند والولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، تحدث 45 في المئة من المغردين المبلغين عن المشكلة الفنية في الهند عن صعوبة تواجههم أثناء استخدام تطبيق "تويتر" على الهواتف الذكية، بينما تحدث 41 عن مشكلة أثناء استخدام الموقع على الحواسيب، بحسب وسائل إعلام هندية.

وذكر أحد المغردين أنه لم يعد باستطاعته رؤية تغريداته ولم يتمكن من نشر أخرى.

وفي الولايات المتحدة، ذكرت وسائل إعلام محلية أن "تويتر" واجه مشكلة غير مبررة.

وقال موقع "فاريتي" الإخباري إنه جرى تسجيل أكثر من 7 آلاف شكوى من المستخدمين بشأن "تويتر".

وأضاف أن المشكلة الرئيسية التي تحدث عنها المغردون هي عدم قدرتهم على رؤية التغريدات من صفحة ملفهم الشخصي.

وبدا أن "تويتر" يعمل بشكل جيد لدى تصفحه صباح الخميس، كما أن التقارير عن الأعطال تراجعت إلى حد كبير.

ومع ذلك، لم يغرد مالك "تويتر"، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، عن الأمر، كما لم ينشر حساب الدعم الفني في المنصة أي شيء عن الأمر.