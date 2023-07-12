يعتبر الإمساك واحدا من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعا، والذي يسبب آلاما في المعدة وانتفاخا وشعورا بالضيق.
وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسبب الإمساك:
- النظام الغذائي غير السليم.
- توقيت الوجبات غير المنتظم.
- نمط الحياة غير المستقر.
- النوم المضطرب.
- الضغط النفسي.
وفيما يلي قائمة بأكثر أنواع الفاكهة التي تساعد على التخلص من المشكلة:
الموز
- لطالما استخدم الموز الغني بالألياف كعلاج منزلي للإمساك.
- من المهم التأكد من نضج الموز، حيث يحتوي الموز غير الناضج على نسبة عالية من النشا المقاوم وله تأثير معاكس، فهو يعتبر أفضل لمن يعانون من الإسهال.
البرتقال
- هو مصدر للألياف وفيتامين سي.
- ومن المعروف أن هذه الفاكهة الحمضية لها تأثير ملين إلى حد معين.
- يمكن أن يساعدك تناولها كاملة (بدلا من العصائر) في الحصول على كمية أكبر من الألياف.
الكيوي
- محتواه العالي من الألياف والمياه يجعله حلا جيدا لمشكلة الإمساك.
- تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن الأكتينيدين، وهو إنزيم موجود في الكيوي، قد يساهم أيضًا في فعاليته بهذه الحالة.
الكمثرى
- لا تحتوي فقط على الألياف ولكن الفركتوز والسوربيتول.
- من المعروف أن السوربيتول يلين البراز ويسهل حركة الأمعاء.
البابايا
- عبارة عن فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالماء والألياف.
- يمكن أن ينظم حركات الأمعاء ويساعدك على التبرز.
التين
- تحتوي أيضًا على إنزيم يسمى "ficin"، والذي قد يساهم في تأثيرها الملين.
الخوخ المجفف
- بصرف النظر عن الفواكه الطازجة، يمكن أن تساعد هذه "الفاكهة الجافة" أيضا في تخفيف الإمساك.