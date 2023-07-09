ويوضح خبير تحول رقمي لموقع "سكاي نيوز عربية" المجالات التي بدأ بالفعل استخدام هذه التقنية في هذه المجالات، والتطور المتوقع لها مستقبلا.

وعلى هامش مؤتمر نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، يومي 6و7 يوليو بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، قال برنارد كواتش، رئيس قسم الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي، إنه أحيانا يكون إرسال سائق أو موظف لتوصيل المساعدات أمرا بالغ الخطورة؛ ولذا فإن استخدام هذه التقنية "قد يُحدث تغييرا هاما".

المؤتمر حضره حوالي 3000 خبير في الذكاء الاصطناعي من 183 دولة، وممثلون عن الحكومات والمجتمع المدني والشركات، إضافة إلى 500 ألف متابع لهذه عبر أنظمة المؤتمرات المرئية.

وأفادت الأمم المتحدة بحدوث زيادة في الهجمات على عمال الإغاثة في الأعوام القليلة الأخيرة، وسط أكبر عدد من الصراعات العنيفة يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفقد برنامج الأغذية العالمي وحده 3 عاملين في السودان.

الإنقاذ السريع الآمن

خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، زياد عبد التواب، يلفت إلى أنه بالفعل بدأ استخدام السيارات التي يتم التحكم فيها عن بعد بأنظمة الذكاء الاصطناعي في أعمال الإغاثة في بعض مناطق الصراعات.

وعما تضيفه هذه التقنية في الحد من خسائر الصراعات والكوارث يقول:

هذه السيارات أو الروبوتات تقلل الخسائر في الأرواح، خاصة وأن سائقي السيارات العادية في أماكن الصراع يتعرضون لمخاطر جمة، وهو ما يؤخر أيضا وصول المساعدات .

هذه السيارات أو الروبوتات تقلل الخسائر في الأرواح، خاصة وأن سائقي السيارات العادية في أماكن الصراع يتعرضون لمخاطر جمة، وهو ما يؤخر أيضا وصول المساعدات وجود روبوتوتات لتوزيع المواد الغذائية لمستحقي الإغاثة في مناطق الكوارث والنزاعات سيقضي على المشكلات والمضايقات التي يتعرض لها قائدو سيارات الإغاثة .

وجود روبوتوتات لتوزيع المواد الغذائية لمستحقي الإغاثة في مناطق الكوارث والنزاعات سيقضي على المشكلات والمضايقات التي يتعرض لها قائدو سيارات الإغاثة الروبوتات حاليا قادرة على تفكيك وإبطال مفعول القنابل، والتحرك في المناطق الخطرة أو حقول الألغام، وهذا الامر إضافة مهمة لحماية البشر .

الروبوتات حاليا قادرة على تفكيك وإبطال مفعول القنابل، والتحرك في المناطق الخطرة أو حقول الألغام، وهذا الامر إضافة مهمة لحماية البشر الذكاء الاصطناعي قادر على تحقيق طفرة كبيرة بالوصول إلى الأماكن النائية، والقدرة على تخطي المخاطر التي تواجه البشر العاملين في الإغاثة .

الذكاء الاصطناعي قادر على تحقيق طفرة كبيرة بالوصول إلى الأماكن النائية، والقدرة على تخطي المخاطر التي تواجه البشر العاملين في الإغاثة حاليا يتم الاستعانة بالروبوتات في مناطق الكوارث وإطفاء الحرائق أو إصلاح أعطال التسريب المرتبط بالغاز او النفط ، والبحث عن المفقودين في حالات الزلازل والانهيارات، ومنتظر زيادة استخدامها في مناطق الكوارث الطبيعية مثل البراكين والحرائق .

وحسب تقديرات في عام 2022، يوجد حوالي 1000 روبوت حول العالم يتم الاستعانة بها في الإنقاذ والإغاثة الإنسانية، ومتوقع أن يشهد هذا العدد زيادة كبيرة الفترة المقبلة، وبدأ الاستعانة بالروبوتات عام 2010 أثناء زلزال هايتي للبحث عن المفقودين.