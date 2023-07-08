وفي هذا السياق، إلتقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، رئيس المجلس الطبى بولاية تكساس الأميركية، الدكتور شريف زعفران.

وبحث اللقاء خطط إدماج الأطباء المصريين بالخارج في استراتيجية "تعزيز المنظومة الطبية المصرية"، ورعاية المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم.

نقل الخبرات

وقال زعفران، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن اللقاء مع الوزيرة سها جندي، إن العمل جار "حاليا العمل على التحقق من وجود ترخيص للأطباء المصريين في تكساس، ممن يرغبون في نقل الخبرات، والممارسة الطبية لمصر خلال فترات زمنية محددة".

وأبرز زعفران أن 14 كلية طبية في الجامعات المصرية استوفت معايير المعادلة التي تساعد في تسهيل عملية الترخيص في الولاية، ولا يزال الترخيص في الولاية يتطلب اتخاذ خطوات أخرى إضافة إلى إكمال برنامج الإقامة.



أساليب حديثة لعلاج الآلام

زعفران، وهو أحد أبرز استشاريي التخدير بالولايات المتحدة، لفت أيضا إلى أنه من بين مجالات التعاون المقترحة بين الوزارات والجهات المعنية بمصر والمجلس الطبي الأميركي مجال "إدارة وعلاج الآلام " بالطريقة التي تسمح بتقليل استخدام المواد المخدرة، واللجوء في المقابل لأساليب التكنولوجية الحديثة والعلاج السلوكي للمساعدة في علاج الألم، لاسيما أن هذه التقنيات لا تطبق في مصر بشكل موسع.

ونبه الطبيب المصري إلى بحث الشراكة بين الوزارات المعنية بمصر، والمجلس الطبي في تكساس في مشاريع السياحة العلاجية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال التنظيم الطبي.

ونوه رئيس المجلس الطبي في تكساس، أن هناك فرص لمصر للانضمام إلى "اللجنة الدولية للمؤسسات المنظمة للقطاع الطبي" (IAMRA )، للتمكن من إجراء تنسيق أوسع بين المؤسسات المنظمة للقطاعات الطبية.

ويشمل الأمر أيضا تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات التنظيمية الأخرى من جميع أنحاء العالم، لاسيما مع ظهور نماذج جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، واحتياج اللوائح الطبية إلى التحديث لمعالجة هذه المشكلات.

وأعرب زعفران عن ترحيبه بالتعاون مع الوزارات المعنية في مصر من أجل المساهمة في خدمة المرضى، مشيدا بما تقوم به البلاد من تطوير للمؤسسات الصحية وكذلك البنية التحتية الأساسية وشبكات الطرق ووسائل النقل.

يشار إلى أن المجلس الطبي بولاية تكساس هو المسؤول عن منح التراخيص للأطباء لمزاولة المهنة، وضمان تحقيق أفضل الممارسات الطبية، لما يزيد عن 120 ألف طبيب بالولاية، واختياره ليترأس المجلس جاء من حاكم تكساس.

رفع المقترحات

وبدورها، قالت سها جندي في بيان أصدرته عقب لقاءها زعفران، إنها ستعمل على رفع مقترحات رئيس المجلس لوزيري الصحة والتعليم العالي، وكذلك لعدد من المحافظين، من أجل وضع إطار للتعاون وعقد اجتماعات تمهيدية للوصول إلى صيغة توافقية وفقا لضوابط وآليات رسمية تمكّن من التعاون وتقديم خدمات طبية وصحية مختلفة.

وأكدت جندي حرص الحكومة المصرية على "فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص في القطاع الصحي والمشاركة الفعّالة في خدمة وطننا ودعم المبادرات القومية التي تطلقها القيادة السياسية".

وأشارت إلى هذا التعاون نتج عنه استقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تطوير الخدمات الطبية المختلفة.

من هو شريف زعفران؟