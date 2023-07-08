توقعت هيئة الأرصاد الرسمية "دي دبليو دي" ارتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية مع ارتفاع الرطوبة لاسيما في غرب البلاد، يوم السبت.

وقالت إن الحرارة ستتجه شرقا بحلول، يوم الأحد، لتصل إلى 37 درجة مئوية.

بدورها، حثت وزارة الصحة الألمانية الأشخاص على التزام المنازل واستهلاك كميات كافية من السوائل، وتجنب الأنشطة الشاقة، خاصة أثناء النهار.

وفي النمسا، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 مئوية، أعلنت السلطات عن خط ساخن مجاني للأشخاص لتلقي النصائح بشأن كيفية التعامل مع الحر.

قامت ولاية كارينثيا الواقعة جنوبي البلاد بتنشيط خطة حماية من الحرارة لأكثر من 900 دار رعاية ومستشفى ومواقع أخرى لتحديد الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الحرارة المرتفعة.

سنويا يتوفى الآلاف في أنحاء أوروبا جراء موجات الحر، وهي مشكلة يقول الخبراء إنها ستتزايد بسبب تغير المناخ.

وقالت كبيرة مسؤولي الصحة في كارينثيا، بي ته بريتنر، إن البشر ليسوا هم فقط من يحتاجون إلى الحماية من الحرارة.

وأضافت "قدموا لحيواناتكم ما يكفي من الماء، وتأكدوا من أنهم في الظل، لا تستهينوا بخطر ترك الحيوانات في السيارة. دقائق قليلة قد يكون لها عواقب وخيمة".