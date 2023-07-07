السيروتونين

كشفت الدراسات أن الضغوط النفسية تجد حاضنتها في الجهاز الهضمي، لأن الموصل العصبي (هرمون السيروتونين) المرتبط بالضغوط النفسية، يوجد بنسبة 90 بالمئة في الجهاز الهضمي، و10 بالمئة في المخ، فيصف الطبيب أدوية مضادة للاكتئاب في معظم الحالات، مما يثير دهشة المريض.

القاتل الخفي.. متلازمة القولون العصبي

مجموعة من الأعراض كألم البطن وبطء حركة الأمعاء وتقلصات وانتفاخات، ويوجد 3 أنواع ترتبط في الأساس بتغيرات حركة الأمعاء وهي:

أولا: القولون العصبي مع الإمساك.

القولون العصبي مع الإمساك. ثانيا: القولون العصبي مع الإسهال.

القولون العصبي مع الإسهال. ثالثا: القولون العصبي المختلط.

المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي في الولايات المتحدة، أكد أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

وترجع الأسباب بسبب طبيعة المرأة في التعاطي مع صعوبات الحياة أو مشاكل نفسية تعرضت لها في الطفولة، أو نتيجة الإصابة بعدوى في الجهاز الهضمي.

مضاد الاكتئاب.. هو مضاد حيوي

قال الاستشاري النفسي، حسين عمر، لبودكاست نفسيتي إن مشكلة معظم مرضى الجهاز الهضمي عندما يتوجهون للطبيب المعالج ويجري لهم الفحوصات الطبية ويتأكد من أنها خالية من الأعراض الطبية، يوصف لهم أدوية مضادة للاكتئاب.

والسبب هو أن الحالة تعاني من متلازمة القولون العصبي التي ترتبط بالضغوط النفسية.

اكتشاف غيّر تاريخ البشرية

وأكد عمر أن الأدوية المضادة للاكتئاب هي في الأصل عبارة عن مضادات حيوية تم اكتشافها بالصدفة عام 1952 أثناء علاج مرضى السل.

واتضح أن من بين آثارها الجانبية غير المتوقعة، تحسين الصحة النفسية للمرضى، ومنذ ذلك الحين بدأت شركات الأدوية إنتاجها تحت مسمى "مضادات الاكتئاب" لتحقيق مكاسب مادية.

وعندها بدأ العلماء إجراء تجارب علمية على عدد من الأشخاص ممن يعانون القلق والتوتر، ووصلت نسبة الشفاء من المشاكل النفسية إلى 80 بالمئة.

كيف نتغلب على متلازمة القولون العصبي النفسي؟