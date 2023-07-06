ووجد باحثو منظمة الصحة العالمية أن الأشخاص الذين يعانون من وزنهم من سن 18 إلى 40 هم أكثر عرضة للإصابة بـ 18 نوعا مختلفًا من الأمراض.

وتشمل السرطانات الجديدة المرتبطة بالوزن:

اللوكيميا.

سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية.

سرطانات الرأس.

الرقبة.

المثانة.

وقالت الدكتورة باناجيوتا ميترو، من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان: "هذه الدراسة الكبيرة لها آثار مستقبلية على الصحة العامة، حيث ثبت أن السرطانات الإضافية، مثل اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية، مرتبطة بزيادة الوزن والسمنة".

وأضافت: "تُظهر الأدلة الخاصة بنا أن الحفاظ على وزن صحي طوال الحياة هو أحد أهم الأشياء التي يمكن للأشخاص القيام بها لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، والوقاية المبكرة في مرحلة البلوغ هي المفتاح".