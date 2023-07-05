ويفند خبير في تكنولوجيا المعلومات لموقع "سكاي نيوز عربية" هذه الحجة وحجج أخرى أوردتها هذه الشركات في خطاب حمل صبغة تحذيرية بعد أن وافق البرلمان الأوروبي، في يونيو، على مسودة لقواعد تلزم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي بي تي" (Chat GPT) بالإفصاح عن المحتوى الذي تنتجه، والتفريق بين الصور الحقيقية والمزيفة.

خطاب تذمر

وفي خطاب مفتوح وقع عليه أكثر من 160 مسؤولا تنفيذيا في شركات كبرى، منها "رينو" (renault) و"ميتا" (Meta)، رفضوا هذا التشريع، معتبرين أنه سيهدد التنافسية، ويدفع الشركات الابتكارية للخروج من أوروبا، والمستثمرين لسحب أموالهم من تطوير الذكاء الاصطناعي؛ ما يضر بالسيادة التكنولوجية لأوروبا.

وجاء هذا رغم تحذيرات قادة شركات تكنولوجيا من أن إطلاق الذكاء الاصطناعي بلا قيود قد يؤدي لكسل العقل البشري وتراجع قدراته، بل وانقراض البشرية، ودعوا في بيان أصدره مركز أمن الذكاء الاصطناعي، إلى أن يكون تقنين الذكاء الاصطناعي والسيطرة عليه أولوية قصوى.

ومن الموقعين على هذا البيان، الصادر في مايو، سام التمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، مطور ChatGPT، والمديرون التنفيذيون في الشركة. DeepMind وهي ذراع الذكاء الاصطناعي لغوغل ومايكروسوفت.

التقنين والابتكار

خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، زياد عبد التواب، يصف حجج الشركات الرافضة لتشريع الاتحاد الأوروبي للجم جماح الذكاء الاصطناعي بأنها "في غير محلها".

ويرد على هذه الحجج بأنه:

⦁ لا يوجد تقنية جديدة أو قديمة إلا ولابد أن يوضع لها إطار تنظيمي، لا يمكن ترك الأمر مطلقا، خاصة مع المخاطر التي لمسناها للذكاء الاصطناعي خلال الـ6 أشهر الماضية.

⦁ هذه المخاطر هي تهديدات كثيرة وكبيرة، ومنها ما يتعلق بالملكية الفكرية والانحيازات الموجودة في بعض خورازميات هذه التطبيقات، وغيرها من مخاطر تهدد حتى الحياة.

⦁ المخاوف من أن تعرقل تشريعات تنظيم الذكاء الاصطناعي الابتكار أمر غير منطقي وغير حقيقي؛ فالاستخدام الرشيد لهذه التقنية سيجعلها مساعدة للإنسان على فتح آفاق للابتكار والإبداع؛ لأنه لا يجب الاعتماد على هذه التطبيقات لتكون بديلا للإنسان في هذا الأمر وإلغاء قدراته العقلية.

⦁ لابد أن تكون التطبيقات العاملة في تقنيات الذكاء الاصطناعي معروفة، وعلى الشركة الإفصاح عن الخوارزميات الموجودة فيها، ويجب تقنين هذه التطبيقات لتكون في خدمة البشر وتحت سيطرتهم.

⦁ مطلوب كذلك أن تُستخدم هذه التقنيات في تسهيل حياة البشر، وليس العكس، ومن الطبيعي ان أي تشريعات ستراعي ذلك، ولن تحرم البشرية من اي فوائد للذكاء الاصطناعي؛ إذ إن التقنين يستهدف دفع المخاطر.

مشاورات واسعة

يستغرب خبير أمن المعلومات من انضمام بعض شركات النقل الجوي أو السيارات في رفض وجود تشريعات لتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي، قائلا: "إنه أمر عجيب؛ لأن استخدام الذكاء الاصطناعي في النقل ليس بالكثرة أو الخطورة التي يمثلها في أنظمة أخرى مثل معالجة النصوص والمحتوى".

ومن مخاطر الذكاء الاصطناعي في هذا الأمر، صنع أصوات وصور طبق الأصل لأشخاص، بما فيهم الموتى، واستخدامها لابتزازهم أو ابتزاز ذويهم، أو تشويه السمعة، ونشر معلومات مضللة، فيما بات يُسمى بـ"التزييف العميق".

وعلى هذا يضيف عبد التواب: "أعتقد أنه سيكون من المناسب عقد جلسات استماع للأطراف وللشركات المختلفة في عمليات تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى صيغة توافقية للقوانين المنتظرة لتقنين الذكاء الاصطناعي".

وسيجري البرلمان الأوروبي مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بشأن مسودة مشروع القانون التي أقرها قبل الموافقة عليها بصورة نهائية.