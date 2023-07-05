ويؤثر فصل الصيف بشكل واضح على مزاج وصحة الإنسان، فطول عدد ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة كلها عوامل، لها انعكاسات سلبية مباشرة على العضلات والشرايين والبشرة والعينين.

جسم الإنسان مبرمج

ويقول المستشار الغذائي محمد عمر أبو راشد في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الله خلق جسم الإنسان مبرمجاً بطريقة، تخوّله امتصاص فوائد الخضار والفواكه والأطعمة في مواسمها، ولذلك فإن تناول أنواع الأطعمة، التي بُرمج جسم الإنسان للحصول عليها خلال فصل الصيف، يساعد في الحصول على التغذية المطلوبة ويمنع حدوث خلل في المناعة.

دور السبانخ في تبريد الجسم

وبحسب أبو راشد فإن السبانخ هي من أكثر الأطعمة التي تفيد الإنسان خلال فصل الصيف، فهي تلعب دوراً في تبريد الجسم، وتحافظ على مرونة وقوة العضلات، وذلك كونها تزود الخلايا بالتغذية المطلوبة، مشيراً إلى أن السبانخ تحتوي على مادتي اللوتين والزياكسانثين، اللتين تحافظان على الأوعية الدموية، وتمنعان جفاف وتضرر العروق وظهور الدوالي، الذي قد تسببه حرارة الطقس المرتفعة، كما أن للسبانخ دوراً في حماية العينين من الجفاف خلال الصيف، وذلك بالاضافة الى دعمها للجهاز المناعي ومقاومته الأمراض وعلى رأسها السرطان.

الخيار وما يحويه من ماء عضوي

وشدد أبو راشد على ضرورة تناول الخيار خلال فصل الصيف، حيث أن الثمرة الواحدة من الخيار، مكونة من 95 في المئة من الماء، وهذ الماء هو عضوي وليس ماء عادي، حيث يلعب دوراً كبيراً في ترطيب البشرة، ويحفز هرمون الأنسولين، وبالتالي يفيد مرضى السكري الذين عندما يتعرقون، ولا يشربون بما فيه الكفاية من الماء، تزداد لديهم نسبة ارتفاع السكر في الدم نتيجة التكثف.

فاكهة لارتخاء العضلات وصفائح الدم

كما شدد أبو راشد على ضرورة تناول الخس خلال فصل الصيف، كونه يساعد على إرتخاء العضلات والأعصاب، وهو غني بالكالسيوم والحديد والنحاس وفيتامينات أ وب وب6 ويحمي الجلد، مشيراً إلى أن الفاصولياء الخضراء تعد من الأطعمة الممتازة جداً في فصل الصيف، إذ تعمل على تقوية صفائح الدم وتقوية كريات الدم البيضاء والمناعة وترفع مستويات الحديد.

فاكهة رقم واحد وإثنان

وبحسب أبو راشد فإن البطيخ يعتبر الرقم واحد بين الفواكه الصيفية، التي تفيد جسم الإنسان كون هذه الفاكهة تعمل على ترطيب الجسم والجلد وترفع كفاءة البروستات، في حين أن العنب يأتي بعد البطيخ من حيث الفواكه الممتازة جداً، والتي تمد الجسم بالبوتاس وتعمل على رفع المناعة وتغذية المخ بالسكريات الطبيعية.

فاكهة تقاوم التهاب البلعوم من الماء المثلج

ويشدد المستشار الغذائي محمد عمر أبو راشد، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالتركيز على ضرورة تناول الأناناس، خاصة أنه يقاوم إلتهاب البلعوم الذي قد يصيبنا في فصل الصيف، بسبب تناول الماء البارد أو المثلج أو بسبب المكيفات، لافتاً أيضاً إلى دور ماء جوز الهند في تخفيض حرارة الجسم في الصيف، مع ضرورة تجنب المشروبات المثلجة لأنها تزيد من حدة العطش.

كيفية تناول المكسرات

ويختم أبو راشد بضرورة تناول المكسرات النيئة وغير المملحة، نظراً لما تحتويه من عناصر مغذية وأحماض أمينية تساعد الجسم خلال الصيف.