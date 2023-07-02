ويبلغ طول الروبوت متراً وثمانين سنتيمتراً، ويُطلق عليه اسم "إيف آر 6".

ووجه الروبوت موسيقيي الأوركسترا الوطنية الكورية، وتولى المهمة منفرداً، خلال جزء من الحفلة الموسيقية، فيما ساعده قائد أوركسترا على مدى نصف ساعة.

واستدار "إيف آر 6" نحو الجمهور قبل أن ينحني أمامه، وسط هتافات نحو 950 متفرجاً.

جرى تطوير الروبوت بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، وهو مؤسسة عامة، وتمت برمجته لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة.

والروبوت غير قادر على السمع أو الارتجال في الوقت الحالي، ويعمل مطورو هذه التقنية حتى يتمكن الروبوت في نهاية المطاف من أداء حركات غير مبرمجة مسبقاً.