ويلتقط البشر والحيوانات بشكل طبيعي شحنات كهربائية ساكنة، وهذه الشحنات كافية لمنح القراد دفعة لوجبته الدموية اللاحقة، وفقا لدراسة نشرت الجمعة في مجلة "كارنت بيولوجي" العلمية.

ويعتبر القراد وعائلته من الحشرات مصاصة الدماء، مسببين رئيسيين في نشر الأمراض بين الحيوانات والبشر.

تصريحات مؤلف الدراسة عالم البيئة في متحف التاريخ الطبيعي ببرلين سام إنغلاند:

"بينما تكون المسافة صغيرة، فهذا يعادل بالنسبة لنا قفز 3 أو 4 درجات سلم دفعة واحدة".

"القراد على ما يبدو كان مقيدا بالمدى الذي يمكنه فيه التمدد على أصابع قدمه الرشيقة".

"يمكن حاليا أن ينتهي به الأمر في الواقع إلى الالتصاق بالمضيفين الذين لا يتصلون بهم بشكل مباشر".

ويدرك العلماء حاليا أن الشحنات الكهربائية الساكنة بأجسام الكائنات الحية، ربما تساعد في توسيع نطاق وصول القراد.

وأوضح ستيفن ريتش عالم الحشرات بجامعة ماساتشوستس أمهيرست، أن القراد "مفترس كامن"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه القفز أو الطيران على مضيفيه.

وأضاف: "بدلا من ذلك، يمكنه البقاء على فرع أو نصل عشب مع تمديد أرجله، وهو سلوك يعرف باسم الملاحقة، حيث ينتظر مرور الأشخاص أو الحيوانات حتى يتمكن من الإمساك بهم وعضهم".

وفحص الباحثون أنواعا من القراد تدعى قراد حبة الخروع، وهو شائع في أنحاء أوروبا.