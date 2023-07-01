إلا أن الدراسات أثبتت أن أنواع القهوة المحلاة تحتوي على ما يصل إلى 12 ملعقة صغيرة من السكر وهو ما يفوق المعدل المسموح به بشكل يومي.

وأسوء الأنواع من هذه الناحية هي التي يضاف إليها الكراميل، حيث أن كوب "الكراميل فرابتشينو" مثلا يحتوي على 48.5 غراما من السكر، أو ما يعادل 12 ملعقة صغيرة.

وبحسب هيئة الصحة البريطانية فإن البالغين يجب أن يستهلكوا 30 غراما من السكر كحد أقصى يوميا، حوالي سبع ملاعق صغيرة، ويمكن أن يؤدي تناول أكثر من ذلك إلى زيادة الوزن، مما يتسبب بمجموعة من المشكلات الصحية.

ومن المفروض أن تعرض المتاجر المتخصصة بتحضير القهوة نسب السكر الموجودة في منتجاتها إلا أن ذلك لا يتحقق في معظم الحالات.

وقالت خبيرة التغذية شيفالي لوث: "تحتاج سلاسل المتاجر الكبرى إلى تحمل المزيد من المسؤولية وتقليل محتوى السكر المفرط في بعض مشروباتها".

مخاطر تناول الكثير من السكر قد تؤدي للعديد من الأمراض منها: