إلا أن هذه الجهود تعترضها تحديات تقف عقبة أمام انتشارها، لعل أبرزها ارتفاع الأسعار، وطول فترة الشحن، وتوفير بنية تحتية لمحطات الشحن.

يوم بعد يوم تزاد التحديات والعراقيل أمام انتشار السيارات الكهربائية حول العالم.

فما هي الحلول للتخلص من هذه العقبات؟